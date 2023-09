Vente OM : McCourt a recalé l’Arabie Saoudite, il va le regretter !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la crise couve du côté de l'OM depuis quelques heures, les rumeurs de vente du club reviennent en force. Néanmoins, Frank McCourt auraient récemment repoussé les avances saoudiennes, se montrant très gourmand. Une exigence qu'il risque de regretter compte du contexte actuelle.

Les rumeurs concernant la vente de l'OM sont toujours très actives, et compte tenu du contexte actuelle, elles pourraient même s'intensifier. Et pour cause, depuis quelques jours, c'est le feu à Marseille. Et pour cause, une réunion entre les groupes de supporters et certains dirigeants a tourné au fiasco, poussant Marcelino à démissionner, et Pablo Longoria à s'interroger sur son avenir.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

McCourt repousse les avances Saoudiennes

D'ailleurs, le nom de Julien Fournier circule pour succéder à Pablo Longoria. Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE , l'ancien dirigeant de l'OGC Nice a discuté avec le clan McCourt au mois de juin dans le cadre d'une prise de contacts avec des repreneurs saoudiens. Mais les exigences économiques de Frank McCourt ont coupé court aux discussions.

Le prix de vente de l'OM dévalué par la crise ?