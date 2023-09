OM : Un entraîneur a demandé le départ de Longoria !

Thomas Bourseau

Jouissant pourtant du soutien de son président, Jorge Sampaoli décidait de quitter l’OM à l’été 2022 au tout début du mercato. La raison fut autre que le recrutement estival opéré par Pablo Longoria. Le patron de l’OM a profité d’une interview avec La Provence pour expliquer que Sampaoli lui avait même demandé de le suivre en raison du climat déjà délétère à Marseille selon lui.

La première décision exécutive de Pablo Longoria en tant que président de l’OM a été de nommer un nouveau coach après le licenciement d’André Villas-Boas en février 2021. Après un court intérim assuré par Nasser Larguet, c’est Jorge Sampaoli qui a été choisi par le dirigeant espagnol de l’OM qui venait tout juste de passer de directeur sportif à président.

Le départ surprise de Sampaoli en 2022 enfin expliqué ?

Après 18 mois et une qualification pour la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a finalement claqué la porte. A l’époque, il était grandement question d’un mécontentement de la part du technicien argentin vis-à-vis du début du mercato effectué par le président Pablo Longoria. Il a même été stipulé que Longoria l’aurait incité à plier bagage à l’approche de cet été 2022. Mais il n’en a rien été.

«Il m’a dit : ’Je pars, tu dois partir avec moi»