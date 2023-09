Longoria, Marcelino… Le vestiaire de l’OM vide son sac en pleine crise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille n’aborde pas le choc face au PSG dans les meilleures conditions après une semaine très agitée, marquée par la réunion très tendue organisée lundi entre la direction et les représentants des groupes de supporters, entraînant le départ de Marcelino et la mise en retrait provisoire de Pablo Longoria, qui a finalement décidé de rester à la tête du club. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement au Parc des Princes, Valentin Rongier est revenu sur cette période de doute.

« On a essayé de se concentrer au maximum sur le football »

« Ces derniers jours, ce n'était pas facile. Je suis joueur de foot et mes coéquipiers aussi. On a essayé de se concentrer au maximum sur le football, qui nous a remis dans le droit chemin avec ce bon résultat à l’extérieur », a confié le milieu de l’OM ce samedi.

« À nous de prendre nos responsabilités »