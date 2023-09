Tensions à l’OM, Deschamps a calmé tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Pablo Longoria et certains ultras de l'OM, rien ne va plus ! Menacé et insulté, le président marseillais va déposer plainte, notamment contre Rachid Zeroual, qui va faire de même. Alors que la crise anime l'actualité marseillaise, Jean-Claude Dassier est revenu sur sa relation avec les supporters lors de son mandat à Marseille.

L'affrontement entre Pablo Longoria et Rachid Zeroual, patron des South Winners , devrait se poursuivre sur le terrain de la justice. Le président de l'OM va porter plainte après avoir été menacé lors d'une réunion à la Commanderie. Des tensions, qui ont déjà provoqué le départ de Marcelino. Président de l'OM entre 2009 et 2011, Jean-Claude Dassier s'est confié à Eurosport sur sa relation avec les supporters et sur la méthode de son entraîneur, Didier Deschamps.

Zidane - OM : Il vend la mèche en direct https://t.co/tnFrdPKItZ pic.twitter.com/Ucw69OYDP3 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Dassier raconte son expérience avec Deschamps

« Les supporters gueulent fort mais personnellement, j'ai toujours considéré qu'il y avait possibilité de discuter avec eux et de s'entendre. Parfois, il y avait des éclats de voix, des réunions qui se passaient moyennement bien. Les relations sont toujours un peu compliquées avec les associations. Ce n'est pas nouveau. Ils pensent qu'ils sont propriétaires du club, que sans eux il n'y a plus d'ambiance dans le stade, qu'il faut tenir compte de leur avis. Mais ce n'était pas la nature de Deschamps, et ce n'était pas la mienne non plus. Ils l'ont vite compris. Et je les ai traités convenablement » a confié le responsable, qui a tenu à mettre les choses au clair.

« L'OM, ce n'est pas une copropriété »