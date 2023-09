OM : McCourt a bloqué Longoria

Hugo Chirossel

Après une semaine très agitée, Pablo Longoria a annoncé vendredi soir son intention de conserver son poste de président de l’OM. Mais le président marseillais a-t-il eu la possibilité de partir ? Entre la volonté du propriétaire du club, Frank McCourt, et les dessous de son contrat, l’Espagnol semblait dans l’incapacité de s’en aller.

S’il était déjà sorti du silence dans un entretien accordé à La Provence , la prise de parole de Pablo Longoria était attendue. Elle est intervenue vendredi soir, à l’occasion d’une conférence de presse organisée dans la journée. Le président de l’OM a alors annoncé son intention de conserver son poste de poursuivre sa mission. Une bonne nouvelle pour la majorité des supporters marseillais, qui voulaient le voir rester. Mais Pablo Longoria reste-t-il pour les bonnes raisons ? Car s’il a affiché sa volonté de continuer son aventure à l’OM, il n’a jamais réellement semblé dans la capacité de partir librement.

McCourt n’a jamais voulu entendre parler d’un départ

Comme indiqué par L'Équipe , Frank McCourt n’a jamais voulu entendre parler d’une démission de Pablo Longoria. Malgré l’incertitude de ce dernier, qui a changé d’avis à plusieurs reprises cette semaine, le propriétaire de l’OM de son côté est resté fidèle à sa ligne de conduite. Le Bostonien n’avait pas de plan de secours pour remplacer la direction marseillaise et ne voulait pas voir partir son président, nommé en février 2021 pour succéder à Jacques-Henri Eyraud.

Une clause onéreuse dans le contrat de Longoria

Si Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo se sont mis en retrait de leur fonction après la réunion de lundi soir, Frank McCourt n’a jamais reconnu un tel droit non plus. En plus de cela, le propriétaire de l’OM avait un autre atout pour retenir Pablo Longoria : son contrat. En effet, une clause a été incluse dans le bail du dirigeant espagnol lorsqu’il est devenu le président du club. S’il s’en va de son propre chef, alors il devra rembourser à Frank McCourt plusieurs mois de son salaire. Une clause qui depuis n’a jamais été renégociée et qui aurait coûté cher à Pablo Longoria s’il avait finalement décidé de claquer la porte de l’OM.