OM : Longoria annonce sa décision pour son avenir

Amadou Diawara

Après le nul face à Toulouse ce dimanche, les supporters de l'OM ont poussé une énorme colère. Menacé de mort par certains ultras, Pablo Longoria aurait pu démissionner de son poste de président. Toutefois, il a décidé de rester en place, comme il l'a annoncé ce vendredi soir en conférence de presse.

Alors que l'OM et Toulouse se sont neutralisés dimanche, les supporters ont pété les plombs. En effet, le public du Vélodrome a fait part de sa colère face aux joueurs.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Pablo Longoria reste à l'OM

De surcroit, Pablo Longoria a été menacé de mort par certains ultras de l'OM. Malgré tout, le président marseillais refuse de quitter le navire. Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi soir, Pablo Longoria a affirmé qu'il restait à l'OM.

«J'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM»