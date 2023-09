L’OM en pleine tempête, McCourt a tranché !

Thomas Bourseau

Lundi soir, une réunion entre les sept associations de supporters et les dirigeants de l’OM a eu lieu. Au cours des discussions entre les deux parties, les démissions du comité de direction du club phocéen ont été réclamées, ainsi que celle du président Pablo Longoria. L’Espagnol a pour le moment décidé de rester. Idem pour Frank McCourt ?

Il n’y a pas que le Mistral qui souffle actuellement à Marseille. Une tempête nommée ultras a chamboulé l’organigramme de l’OM. À l’occasion d’une courte, mais houleuse entrevue avec les supporters du club phocéen, Pablo Longoria a été poussé à déposer sa démission.

Pablo Longoria menacé, le président ne va pas démissionner

Il n’en a rien été. Lors d’une interview accordée à La Provence parue dans son édition de jeudi, Pablo Longoria a vidé son sac et n’a pas manqué d’affirmer qu’il allait rester en raison des responsabilités qu’il a envers Frank McCourt.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Il est sans doute l’élément le plus fiable de l’OM depuis longtemps»