PSG - Mbappé : Il a un regret au Real Madrid

Thibault Morlain

Cet été, compte tenu de la mise à l’écart de Kylian Mbappé au PSG, on s’attendait à voir le Français faire ses valises. Encore une fois, ce feuilleton a fait énormément parler et Mbappé semblait alors plus proche que jamais de rejoindre le Real Madrid. Au final, le joueur du PSG n’a pas bougé. Au grand dam d’Aurélien Tchouaméni…

Ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a déclenché la colère de Nasser Al-Khelaïfi. Après le coup de pression, le président du PSG a haussé encore plus le ton en mettant le Français à l’écart avec le reste des indésirables. Mbappé ne semblait alors jamais aussi proche d’un départ, le PSG étant enclin à se séparer de lui.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Tchouaméni attendait Mbappé

Compte tenu de cette situation, Kylian Mbappé était annoncé proche du Real Madrid. Mais alors que le Français est resté au PSG, Aurélien Tchouaméni a confié pour Canal+ : « Est-ce que j’aurais voulu que Mbappé soit à Madrid ? Evidemment ».

« Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid »