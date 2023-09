PSG : Surprise, une star a débloqué le transfert de Neymar

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a décidé de faire une croix sur plusieurs stars. Le club de la capitale s'est notamment séparé de Neymar, qui ne se sentait plus vraiment désiré au sein de la formation parisienne. Le Brésilien a signé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Et son transfert a été débloqué par une autre star.

Cet été, le PSG a tourné une page de son histoire. Désireux de mettre un terme à sa politique autour des stars afin de se concentrer sur un groupe impliqué, la direction parisienne a laissé filer Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti mais également Neymar. Ne se sentant plus désiré dans la capitale, l’international auriverde avait ouvert la porte à un départ.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ?

Neymar quitte le PSG pour Al-Hilal

Longtemps annoncé du côté du FC Barcelone, le Brésilien a finalement imité Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et a signé en Arabie Saoudite. Neymar s’est en effet engagé à Al-Hilal pour les deux prochaines saisons. Là-bas, il bénéficie de nombreux avantages. Et son transfert a été débloqué par un gros nom en Europe.

Harry Kane a joué un rôle dans son transfert