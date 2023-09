Réclamé par Mbappé, il fait une révélation sur son transfert avorté au PSG

Thibault Morlain

A l’été 2022, Aurélien Tchouaméni a fait le choix de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid. Mais à cette époque, l’international français aurait pu s’engager avec le PSG. En effet, après avoir prolongé avec le club de la capitale, Kylian Mbappé avait poussé pour faire venir Tchouaméni. Ce dernier en a finalement décidé autrement, mais rejoindre Paris lui est bel et bien passé par la tête.

Avec les récentes arrivées de Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, le PSG s’est offert trois nouveaux internationaux français. Ils rejoignent ainsi Kylian Mbappé ou encore Presnel Kimpembe. Mais voilà que ces derniers mois, le club de la capitale a tenté sa chance avec d’autres joueurs de Didier Deschamps. C’était notamment le cas à l’été 2022 avec Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain sortait alors d’une très grosse saison avec l’AS Monaco. De quoi intéresser du monde à l’instar du Real Madrid et du PSG. Mais malgré le forcing de Kylian Mbappé pour attirer Tchouaméni à Paris, ce sont bien les Merengue qui ont raflé la mise avec le désormais protégé de Carlo Ancelotti.

« Le PSG, j’y ai pensé »

A l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ , Aurélien Tchouaméni est revenu sur ce transfert avorté au PSG. L’actuel joueur du Real Madrid avoue alors : « J’ai failli signer au PSG ? Failli je ne sais pas. Mais le PSG, j’y ai pensé car c’est un très grand club européen. C’est en France, on en a envie que les clubs français réussissent. Et puis c’était en Ligue 1 ».

« Aujourd’hui je ne regrette absolument pas mon choix »