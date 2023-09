Mbappé - PSG : Un plan B à 70M€ est révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole n'en démord pas. A en croire plusieurs sources, le Real Madrid aurait bien songé à recruter Kylian Mbappé cet été, à un moment où les tensions avec le PSG étaient à leur apogée. Mais le Français n'était pas la seule cible de Florentino Perez, président de la Casa Blanca. Un autre joueur aurait titillé son intérêt.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le point de non-retour a failli être atteint. Refusant de prolonger son contrat, le joueur a été poussé vers la sortie pendant de longues semaines avant de mettre de l'eau dans son vin et de promettre à son club qu'il ne serait pas lésé lors du prochain mercato estival. Mais durant cette période incertaine, le PSG semblait enclin à vendre sa star. Selon la presse étrangère, le Real Madrid aurait bien songé à recruter Mbappé afin de remplacer Karim Benzema. Et la formation merengue s'était préparée à toutes les éventualités.

Le Real Madrid a pensé à Harry Kane

Selon The Athletic , le Real Madrid avait pensé à Harry Kane en cas d'échec avec Mbappé. Voyant le joueur français se projeter au PSG, le club espagnol aurait même décidé de transmettre une offre de 70M€ à Tottenham. Mais finalement, le buteur anglais s'est engagé avec le Bayern Munich. Un choix qu'il ne regrette nullement.

Kane ne regrette pas son choix