PSG : Mbappé plombé par son mercato agité ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a été mis à l'écart pendant plusieurs semaines cet été, et ce, parce qu'il a refusé d'activer la clause pour prolonger son bail d'une année supplémentaire. Selon Daniel Riolo, le numéro 7 du PSG pêche sur le plan physique actuellement à cause de son séjour dans le loft parisien.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien a fait savoir il y a quelques semaines qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé handicapé par son séjour dans le loft du PSG ?

Refusant catégoriquement de laisser filer sa plus grande star librement et gratuitement à l'été 2024, les dirigeants du PSG ont pris des mesures drastiques. En effet, ils ont décidé de placer Kylian Mbappé sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. De cette manière, le PSG espérait convaincre son attaquant de prolonger ou d'accepter un départ lors du dernier mercato estival. Mais après des discussions positives avec les hautes sphères du PSG, Kylian Mbappé a finalement été réintégré dans le groupe de Luis Enrique. Néanmoins, le capitaine de l'équipe de France paye aujourd'hui son séjour dans le loft parisien d'après Daniel Riolo.

