Messi et Neymar quittent le PSG, ça change tout ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé de Neymar et de Lionel Messi et s'est offert de nouveaux joueurs offensifs pour les remplacer. Toutefois, les attaquants de Luis Enrique ont deux fois moins de réussite devant les buts actuellement que ceux de Christophe Galtier la saison dernière.

Lors de la première partie de saison 2022-2023, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé étaient particulièrement décisifs sous la houlette de Christophe Galtier. Toutefois, leur rendement n'était plus le même après la Coupe du Monde.

Mbappé : Un joueur du PSG se lâche sur le Ballon d’Or https://t.co/ZsMknRhpoZ pic.twitter.com/keyCgXzE7H — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Le PSG d'Enrique a marqué deux fois moins que celui de Galtier

Pour relancer le PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont décidé de se séparer à la fois de Neymar et de Lionel Messi. Et pour combler le vide laissé par les deux stars sud-américaines, le club de la capitale s'est offert les services de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Kang-In Lee et de Marco Asensio. Toutefois, les attaquants de Luis Enrique sont moins efficaces que ceux de Christophe Galtier pour le moment.

24 buts en 2022-2023 contre 12 buts en 2023-2024