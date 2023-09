Crise à l'OM, Longoria a-t-il raison de rester ?

La rédaction

Malgré la crise et les menaces de mort proférées par certains ultras de l'OM, Pablo Longoria a annoncé ce vendredi soir qu'il poursuivait sa mission de président à Marseille. En ce sens, le patron olympien sera présent au Parc des Princes pour le choc face au PSG ce dimanche soir. Selon vous, Pablo Longoria a-t-il raison de rester à l'OM ? A vos votes !

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OM affrontait Toulouse au Vélodrome. Toutefois, ce match ne s'est pas déroulé comme les Marseillais l'espéraient. En effet, les hommes de Marcelino n'ont pu obtenir que le point du nul face au TFC (0-0). Un résultat qui a provoqué la colère des supporters de l'OM.

Pablo Longoria reste à l'OM

Pas du tout satisfait par les performances de son équipe, le public du Vélodrome est sorti de ses gonds et a fait part de son mécontentement aux joueurs après le coup de sifflet final d'OM-TFC. De surcroit, Pablo Longoria aurait été victime de menaces de mort, proférées par certains ultras marseillais ce lundi. Une situation provoquant la démission de Marcelino, et qui aurait également pu provoquer celle du président de l'OM. Toutefois, Pablo Longoria a annoncé ce vendredi qu'il restait à Marseille.

«J'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM»