OM : Pablo Longoria annonce une révolution

Ce vendredi, Pablo Longoria a convoqué les journalistes à la Commanderie pour leur annoncer qu'il resterait à l'OM, malgré les incidents survenus lundi soir. Emu devant les journalistes, le président de l'OM s'est, aussi, montré ferme. Le dirigeant souhaite faire bouger les choses et éviter que pareille situation se répète à l'avenir.

Insulté et menacé par certains supporters lundi dernier, Pablo Longoria a décidé de repartir au front. Le président de l'OM a annoncé, au cours d'une conférence de presse improvisée, qu'il poursuivrait son travail à Marseille. Mais plus rien ne doit être comme avant. Face aux journalistes ce vendredi, Longoria veut reconstruire le club de fond en comble.

Longoria reste et annonce la couleur

« Ce qui s'est passé lundi est inadmissible. C'est la conséquence d'une série d'événements. Durant toute la semaine, j'étais touché par l'élan de soutien populaire de la part des joueurs, salariés, supporters, acteurs du monde économique et institutionnel, tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement. J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au coeur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche » a lâché Pablo Longoria en conférence de presse.

« On doit changer les choses ensemble »