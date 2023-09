L'OM a un «plan», le PSG et Mbappé sont prévenus

Hugo Chirossel

Pour conclure une semaine très mouvementée en dehors du terrain, l’OM se déplace sur la pelouse du PSG dimanche soir, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Un choc qui intervient dans une période compliquée pour les Olympiens à tous les niveaux. Valentin Rongier s’attend à une opposition supérieure à celle face à l’Ajax Amsterdam jeudi, mais assure avoir un plan.

Après avoir ramené le point du match nul jeudi dernier face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3), l’OM s’apprête à vivre un nouveau déplacement périlleux, cette fois-ci au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Un déplacement que fera Pablo Longoria, comme il l’a annoncé vendredi. Ce samedi, à la veille du Classique, c’était au tour de Valentin Rongier de se présenter en conférence de presse.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«On a quand même un plan et on va essayer de s’y tenir»

« Il faut aller au Parc sans complexe. On n’évolue plus dans le même système et on a très peu de temps pour préparer. On va essayer de faire de la qualité. Je ne pense pas qu’on puisse autant ouvrir le jeu que face à l’Ajax, mais on a quand même un plan et on va essayer de s’y tenir », a déclaré Valentin Rongier, dans des propos relayés par Le Phocéen .

«Qu’on soit en bloc et qu’on soit très solidaires»