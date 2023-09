Crise à l’OM, un nouveau patron émerge en interne

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l'OM est touché par une grave crise. Marcelino a décidé de ne pas poursuivre sa mission d'entraîneur, et Pablo Longoria s'est lui longuement interrogé sur la suite de son aventure à Marseille. Dans cette période grave que traverse le club phocéen, certains leaders émergent. C'est le cas de Pau Lopez, qui prend de plus en plus de place au sein de l'OM.

Pour défier le PSG ce dimanche, l'OM ne sera pas coaché par Marcelino. L'entraîneur espagnol a décidé de quitter Marseille, à la suite d'une réunion houleuse entre dirigeants et supporters, qui a plongé le club phocéen dans une crise. C'est donc Jacques Abardonado qui assurera l'intérim sur le banc. Pablo Longoria sera lui bien présent à Paris, alors que les rumeurs d'une démission enflaient ces derniers temps. Le président de l'OM a affirmé lors d'une conférence de presse qu'il restait bien à son poste, malgré le climat tendu.

Pau Lopez prend de plus en plus de poids à l'OM

Pour sortir de cette crise, l'OM doit s'appuyer sur des leaders, que cela soit sur, ou en dehors du terrain. D'après le journal L'Équipe justement, un joueur commence à prendre de plus en plus de poids à Marseille, il s'agit de Pau Lopez. Cela avait déjà commencé avec le départ de Steve Mandanda en 2022. L'Espagnol prenait plus la parole depuis ce moment-là, mais cela a encore augmenté avec cette semaine brûlante.

Lopez rassure le groupe

Au même titre que Valentin Rongier par exemple, Pau Lopez fait figure de cadre au sein de l'OM. Le gardien a notamment rassuré les plus jeunes ces derniers jours, tout comme les nouveaux. L'Espagnol a diffusé un message d'unité, une notion dont a grandement besoin Marseille dans ces moments compliqués. L'ancien joueur de l'AS Rome aura aussi probablement un grand rôle à jouer ce dimanche, puisque son club affronte le PSG, au Parc des Princes.