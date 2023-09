Panique à l’OM, une révolution à venir après l’annonce de Longoria ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa mise en retrait de la présidence de l’OM, Pablo Longoria a annoncé vendredi au cours d’une conférence de presse qu’il resterait finalement à la tête du club phocéen. L’avenir de l’Espagnol est donc acté, mais celui de ses plus proches collaborateurs continue de s’écrire en pointillé à la suite de cette fameuse réunion très tendue organisée lundi entre la direction et les représentants des groupes de supporters.

La folle semaine vécue par l’OM s’est achevée vendredi avec la conférence de presse organisée par Pablo Longoria, annonçant qu’il restait à la tête de la formation phocéenne après sa mise en retrait temporaire décidée à la suite d’une réunion houleuse avec des groupes de supporters lundi. « Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Non. Je veux simplement mettre fin à des comportements afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma responsabilité », a-t-il déclaré face aux journalistes.

Longoria reste, quid de ses collaborateurs ?

Le président de l’OM a donc finalement décidé de rester malgré les « menaces personnelles » évoquées par le club. Mais qu’en est-il du reste de la direction ? L’avenir de Javier Ribalta, proche de Pablo Longoria et directeur du football, du directeur administratif et financier Stéphane Tessier, et du directeur général Pedro Iriondo reste incertain. La décision leur appartient désormais, avec de gros doutes les concernant comme l’a expliqué Florent Germain au micro de RMC vendredi soir.

« Certains n’ont pas envie de rester »