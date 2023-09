OM : Il déballe tout sur l'étonnante clause de Longoria

La rédaction

Ce vendredi, L'Equipe a dévoilé l'existence d'une clause étonnante dans le contrat de Pablo Longoria. Elle stipule que le président de l'OM doit rétrocéder plusieurs mois de salaire au propriétaire Frank McCourt en cas de départ imprévu. Cette clause pourrait l'avoir encouragé à prolonger son aventure à l'OM, même si elle reste discutable selon plusieurs avocats.

Le suspense a pris fin ce vendredi. Pablo Longoria a annoncé qu'il resterait président de l'OM. Quelques heures plus tôt, L'Equipe avait dévoilé l'existence d'une clause dans son contrat. Une clause jugée dissuasive. Elle prévoit la rétrocession de plusieurs mois de salaire à Frank McCourt en cas de départ imprévu. Avocat-associé du cabinet Majorelle Avocats, Olivier Motte s'interroge sur cette clause.





« Ce n’est pas possible »

« Ces articles évoquent le droit du travail et sous-entendent que la clause en question est prévue dans le contrat de travail de Pablo Longoria et ça, ce n’est pas possible. Longoria est président du directoire de l’Olympique de Marseille. Et sauf erreur, il n’y a personne qui est au-dessus de lui sinon l’actionnaire. C’est lui le patron de l’OM. Et quand vous êtes patron, vous n’êtes pas subordonné à une personne, donc à mon sens il n’y a pas de contrat de travail pour un président du directoire. Et s’il n’y en a pas, il n’y a pas d’application des règles du droit de travail. Longoria est un mandataire social, ce n’est pas un salarié donc il ne rentre pas dans le cadre du droit de travail » a-t-il déclaré à Foot Mercato.

Une clause discutable selon un autre avocat