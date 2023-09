Il claque la porte de l’OM, « on n’a jamais vu ça »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La crise marseillaise a eu raison de Marcelino. Le technicien espagnol n'a pas supporté les insultes proférées à l'encontre de Pablo Longoria et a présenté sa démission. Une décision, qui a surpris Jean-Claude Dassier, ancien président de l'OM. Il n'a pas caché sa surprise en apercevant l'intensité des tensions entre les deux parties.

Marcelino a dit stop ! Choqué par les propos tenus par certains supporters lors d'une réunion avec Pablo Longoria, le technicien espagnol a pris la décision de quitter l'OM. Trois mois après son arrivée à Marseille, il a présenté sa démission à son président, qui a fini par l'accepter. Un dénouement inattendu, notamment pour Jean-Claude Dassier. Président de l'OM entre 2009 et 2011, il n'a pas masqué son étonnement et sa colère.

« J'avoue avoir du mal à comprendre »

« Le départ de Marcelino, j'avoue avoir du mal à comprendre. Je ne dis pas que Marseille soit facile à vivre et à gérer. Mais là, on n'a jamais vu ça : un coach qui part de cette manière et un président qui se met en retrait. Je ne comprends pas l'utilité d'une crise d'une telle violence. Se retrouver sans entraîneur après la cinquième journée… C'est ridicule » a déclaré l'ancien responsable dans un entretien accordé à Eurosport.

Dassier s'interroge sur la crise marseillaise