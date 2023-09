Longoria a vendu la mèche sur son avenir à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plein crise, l'OM se retrouve sans entraîneur après la démission de Marcelino. Et bientôt sans président ? L'avenir de Pablo Longoria, très marqué par la crise à Marseille, fait effectivement débat. Mais en coulisses, le président de l'OM serait à la recherche d'un nouveau coach. Ce qui laisse penser que l'Espagnol n'est pas vraiment sur le départ.

Comme souvent, l'OM pique sa crise. Et la première conséquence est la démission de Marcelino qui a quitté son poste d'entraîneur mercredi. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria serait également très marqué par la situation. Au point que son avenir soit discuté.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria à la recherche d'un nouvel entraîneur

Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , la tendance serait en train de s'inverser puisqu'en coulisse, Pablo Longoria serait à la recherche du successeur de Marcelino selon certaines sources. Cela ressemblerait donc à un indice confirmant que le président de l'OM ne quitterait pas ses fonctions. C'est d'ailleurs ce qu'il laissait entendre jeudi.

«Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt»