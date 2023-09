OM : Les mauvaises nouvelles s'enchaînent avant le PSG

Arnaud De Kanel

L'OM navigue en eaux troubles depuis le début de la semaine. En pleine crise, le club phocéen se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG de Luis Enrique dimanche soir. Et alors qu'il devra composer sans Ismaïla Sarr et Pape Gueye, Jacques Abardonado pourrait également faire sans Geoffrey Kondogbia.

C'est la crise à l'OM. A la suite d'une réunion houleuse avec certains groupes de supporters lundi, le club phocéen a perdu tout semblant de stabilité. Marcelino a démissionné, Pablo Longoria a finalement décidé de rester tandis que son bras droit Javier Ribalta joue encore la montre. C'est donc le grand bazar du côté de l'OM avant d'affronter l'ennemi juré, le PSG.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Sarr et Gueye absents

Ce samedi en conférence de presse, l'entraineur intérimaire Jacques Abardonado a confirmé le forfait d'Ismaïla Sarr et l'absence de Pape Gueye, toujours suspendu. « Ismaïla Sarr, on ne le récupère pas encore. Il est encore en phase de récupération, il travaille avec nos préparateurs physiques. Pape (Gueye) on sait très bien qu’il est suspendu encore pour un bon moment. Sinon, on a tout le monde sur le pont », a-t-il confié. Tout le monde, à un détail près visiblement, et pas des moindres.

Inquiétude pour Kondogbia

L'OM pourrait déplorer une troisième absence pour le choc face au PSG. Selon les informations de Saber Desfarges, Geoffrey Kondogbia serait resté aux soins ce samedi matin. Le milieu de terrain centrafricain ne s'est donc pas entrainé avec ses partenaires. L'OM retient son souffle pour le patron de l'entrejeu.