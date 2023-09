Longoria a tranché, le vestiaire de l’OM sort du silence

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l'OM est en crise. Annoncé sur le départ suite aux évènements survenus lors d'une réunion avec les supporters le 18 septembre, Pablo Longoria a finalement décidé de rester au club. Un choix qui a ravi Valentin Rongier, ce dernier a justement envoyé un message à son président en conférence de presse.

Au moment de s'engager avec l'OM cet été, Marcelino ne s'imaginait sûrement pas qu'il allait quitter Marseille seulement quelques mois après son arrivée. Pourtant c'est bien ce qui est arrivé, l'entraîneur espagnol a décidé de quitter ses fonctions, à la suite du comportement de certains supporters, lors d'une réunion houleuse avec les dirigeants.

Pablo Longoria a lui décidé de rester

En plus de Marcelino, certaines rumeurs annonçaient que Pablo Longoria pouvait lui aussi démissionner. Finalement le président de l'OM a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il allait rester à son poste, malgré le climat tendu.

Valentin Rongier soutient Pablo Longoria