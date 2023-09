L’OM prépare une surprise face au PSG

Hugo Chirossel

En raison du départ de Marcelino, officialisé mercredi dernier, c’est Jacques Abardonado qui a été désigné comme entraîneur intérimaire de l'OM, accompagné par David Friio. Jeudi contre l’Ajax Amsterdam, ils avaient délaissé le 4-4-2 du technicien espagnol pour un 4-3-3 plus classique. Ils pourraient de nouveau opter pour un autre système ce dimanche face au PSG.

Après un déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa (3-3), l’OM se rend au Parc des Princes pour le Classique face au PSG ce dimanche soir, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Le départ de Marcelino et la nomination de Jacques Abardonado en tant qu’entraîneur intérimaire a déjà provoqué quelques changements, qui ont été visibles contre le club néerlandais.

Changement de système contre le PSG ?

En effet, l’OM a évolué en 4-4-3 contre l’Ajax Amsterdam et non dans le 4-4-2 de Marcelino. Ce dimanche contre le PSG, les Olympiens pourraient de nouveau changer de système. D’après les informations de L’Équipe , Jacques Abardonado et David Friio réfléchissent sérieusement à la possibilité de mettre en place une défense à 5 afin de mieux contenir la force offensive du club de la capitale. Un dispositif bien connu d’une grande partie de l’effectif marseillais qui ont évolué sous les ordres d’Igor Tudor la saison dernière.

«On a plusieurs systèmes en tête»