L'OM a une «idée» pour battre le PSG, surprise en vue ?

A la veille du déplacement sur la pelouse du Parc des Princes, Jacques Abardonado était présent en conférence de presse. Alors qu'il s'apprête à diriger son deuxième match sur le banc de l'OM, l'ancien joueur Marseillais assure qu'il a un plan et des idées afin de créer la surprise contre le PSG.

En pleine crise, l'OM a réussi à arracher un nul sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa (3-3). Un très bon résultat pour le club phocéen qui disputait son premier match sans Marcelino, qui a posé sa démission mercredi. Jacques Abardonado, qui assure l'intérim sur le banc olympien, espère réitérer cette performance à l'occasion du déplacement au Parc des Princes dimanche soir pour affronter le PSG.

«On a une petite idée»

« Il faut de la solidarité, de l'envie, de la gnaque. C'est une belle affiche. Il ne faut pas oublier qu'on a un groupe de qualité. On a plusieurs systèmes en tête. On a une petite idée (...) Pour moi c'est une opportunité. Le calendrier fait qu'on affronte Paris, on va essayer d'être le plus performant. C'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est une joie en tant que jeune Marseillais de se présenter face au grand PSG, en espérant prendre du plaisir. On y va pour aller chercher un résultat (...) Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Chaque match a son histoire, Paris est un grand d'Europe. On sait ce qu'on doit faire. Paris est au-dessus de l'Ajax. On a quelques idées. On va voir ce qu'on peut mettre en place », lance le coach intérimaire de l' OM . Valentin Rongier partage cet avis.

«On a un plan»