Le mea culpa d'un joueur de l'OM après le PSG

Axel Cornic

Après une semaine très compliquée, l’Olympique de Marseille pouvait faire tout oublier avec le Classico face au paris Saint-Germain. Mais la large défaite (4-0) plonge encore plus le club phocéen dans la crise, avec Chancel Mbemba qui a souhaité prendre la parole pour essayer de remobiliser tout le monde autour de l’équipe.

Pour son deuxième match sur le banc, Jacques Abardonado a assisté impuissant à la déroute de son équipe. Le PSG a en effet surclassé un OM sans idées, qui semblait surtout décidé à ne pas prendre de buts plutôt que d’en marquer. Au final c’est pas moins de quatre réalisations qu’ont signé les Parisiens, avec notamment un doublé de Gonçalo Ramos.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« On n'a pas respecté le club, on assume »

Ce n’était évidemment pas la joie du côté de l’OM après cette rencontre face au PSG. « On a manqué de caractère on est déçu. On va continuer à travailler pour les prochains matches et mouiller le maillot. On n'a pas respecté le club, on assume » a confié Chancel Mbemba, d’après L’Équipe . « Le PSG était-il trop fort ? Non, non. Comme je l'ai dit on a manqué de caractère, ça fait mal mais on va travailler en vue de la suite ».

« On a besoin de tout le monde, la famille doit rester unie, c'est la force des Marseillais »