Crise à l’OM : Il monte au créneau et défend Longoria

Hugo Chirossel

Si Marcelino a décidé de s’en aller face à la crise que vit l’OM depuis le début de la semaine, Pablo Longoria quant à lui est finalement resté. Le président marseillais s’est montré combatif et déterminé lors de sa conférence de presse vendredi et s’est dit prêt à changer les choses. Il peut compter sur le soutien de Renaud Muselier, président de la région PACA.

« Je suis conscient que je vais entamer la période la plus difficile de mon mandat de président, avec beaucoup de situations potentiellement désagréables. Mais je reste ferme et déterminé sur la poursuite de mission . » Lors de sa conférence de presse vendredi, Pablo Longoria a avoué qu’il allait probablement entrer dans la période la plus compliquée de son mandat de président de l’OM.

Muselier apporte son soutien à Longoria

Touché après la réunion houleuse entre la direction de l’OM et les représentants des groupes de supporters lundi, Pablo Longoria est désormais déterminé à rester et faire changer les choses. Interrogé par Téléfoot , Renaud Muselier, président de la région PACA et ancien vice-président de l’Olympique de Marseille, a pris la défense du dirigeant espagnol.

«Je sais ce qu’ils vivent, je sais ce que vit monsieur Longoria»