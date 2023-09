Crise à l'OM : Une enquête ouverte... au Sénat ?

Hugo Chirossel

Depuis lundi soir et la réunion houleuse entre les représentants des groupes de supporters et la direction, l’OM est plongé dans la crise. Pablo Longoria a ensuite dénoncé publiquement le système autour du club marseillais et son intention de porter plainte après ces événements. Dans ce contexte, Jean Hingray, sénateur des Vosges, estime que l’ouverture d’une commission d’enquête est nécessaire.

Si le terrain a repris ses droits entre le déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa et sur celle du PSG ce dimanche, l’OM est toujours en pleine crise. Pablo Longoria a annoncé vendredi qu’il allait conserver son poste de président, mais on ne sait pas encore si Stéphane Tessier, Javier Ribalta et Pedro Iriondo, qui s’étaient également mis en retrait de leur fonction, resteront eux aussi.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria va porter plainte

Les événements survenus lors de la réunion avec les représentants des groupes de supporters lundi sont encore flous, tout comme le système dénoncé par Pablo Longoria, qui a annoncé son intention de porter plainte. Un contexte suffisant pour ouvrir une commission d’enquête, selon le sénateur des Vosges Jean Hingray.

«J’appelle à l’ouverture d’une commission d’enquête afin que la lumière soit faite sur cette situation»