Crise à l’OM, «il vit son rêve»

Hugo Chirossel

Alors que Marcelino a décidé de quitter son poste face à la crise que traverse le club, Jacques Abardonado a été désigné comme entraîneur intérimaire de l’OM. Une opportunité en or pour l’ancien adjoint de Jorge Sampaoli, qui souhaitait se détacher de son image de simple traducteur. Comme le confie l’un de ses proches, l’ancien défenseur, qui veut faire une carrière d’entraîneur, vit actuellement son rêve.

Adjoint de Jorge Sampaoli, dont il était notamment le traducteur, Jacques Abardonado a été rappelé par l’OM cet été pour avoir le même rôle auprès de Marcelino. Trois mois plus tard, il se retrouve en tant qu’entraîneur intérimaire après le départ du technicien espagnol. Et après avoir dirigé sa première rencontre jeudi dernier contre l’Ajax Amsterdam, il s’apprête à vivre son premier Classique contre le PSG dans ce rôle.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Des mecs qui s'investissent comme lui au quotidien il n'y en a pas beaucoup»

« Il a été capitaine dans toutes les équipes dans lesquelles il a joué parce qu'il a toujours emmené les autres avec lui. Il était déjà comme ça adolescent au centre de formation de l'OM. Pancho, il dégage quelque chose de plus que les autres. C'est le mec qui a le plus optimisé sa carrière par rapport à ses qualités. Parce que des mecs qui ont des qualités similaires, il y en a plein en CFA. Mais des mecs qui s'investissent comme lui au quotidien, qui se dépouillent autant sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup », a confié un proche de Jacques Abardonado, dans des propos relayés par L’Équipe .

«Il vit son rêve et il kiffe, c'est la meilleure vitrine qu'il peut avoir»