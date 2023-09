L’OM a dégainé pour son nouvel entraîneur

Thibault Morlain

Ce dimanche, face au PSG, c’est Jacques Abardonado qui sera sur le banc de l’OM. Alors que cet intérim pourrait durer encore quelques jours ou même quelques semaines sur la Canebière, le club phocéen se serait d’ores et déjà mis en quête de son nouvel entraîneur, celui qui aura la tâche de remplacer Marcelino. Et voilà qu’un nom revient ces dernières heures : Jaime Pacheco. L’OM serait d’ailleurs passé à l’action en ce qui concerne le technicien espagnol.

Alors que l’OM traverse une terrible crise, c’est donc Jacques Abardonado qui a repris les commandes du navire pour quelques matchs au moins. Marcelino étant parti, l’intérim est assuré par l’ancien joueur du club phocéen. Mais cela ne va pas durer éternellement. Ayant décidé de rester à son poste de président de l’OM malgré les menaces dont il aurait fait l'objet, Pablo Longoria doit trouver le remplaçant de Marcelino. La solution pourrait se trouver en Egypte. En effet, selon les informations de O Jogo , le profil de Jaime Pacheco, entraîneur de 65 ans du Pyramids FC, aurait été proposé à l’OM.

Une légende à l’OM pour remplacer Marcelino ? https://t.co/D6oAqycZm1 pic.twitter.com/Glczzyqrx8 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Une offre de l’OM ?

Jaime Pacheco sera-t-il le prochain entraîneur de l’OM ? Ce dimanche, But Football Club confirme la piste menant à l’entraîneur espagnol du Pyramids FC. Le technicien de 65 ans serait bel et bien une piste étudiée par Pablo Longoria pour remplacer Marcelino. D’ailleurs, les contacts auraient même débuté entre l’OM et Pacheco qui aurait même déjà reçu une proposition pour devenir le nouvel entraîneur marseillais.

Pacheco est chaud pour débarquer !

L’OM aurait donc dégainé et Jaime Pacheco serait de son côté très chaud pour succéder à Marcelino. Le média français assure en effet que l’Espagnol aurait demandé à son club du Pyramids FC à être libéré, lui qui est sous contrat actuellement. A voir maintenant si cela se concrétisera entre l’OM et Pacheco. A suivre…