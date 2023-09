OM : Clash, menaces… Il balance tout sur la réunion avec Pablo Longoria

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM connaît une nouvelle crise depuis une semaine, après une réunion très mouvementée entre les dirigeants et les représentants des principaux groupes de supporters phocéens. Invité de RMC, Christian Cataldo, le patron des Dodger’s, est revenu sur la rencontre et en a profité pour contester toute menace prononcée à l’encontre de Pablo Longoria ou de ses collaborateurs.

C’est la rencontre qui a tout fait basculer. Lundi soir, une réunion était organisée entre les représentants des principaux groupes de supporters de l’OM et les dirigeants phocéens, mis sous pression après le début de la saison. Le ton est monté, et des menaces auraient été proférés à l’encontre des membres du Directoire de l’OM, à savoir le président Pablo Longoria, le directeur du football Javier Ribalta, le directeur financier Stéphane Tessier et le directeur général Pedro Iriondo, qui ont décidé de se mettre en retrait. Si le boss de l’OM a annoncé qu’il resterait finalement à son poste, l’avenir de ses collaborateurs reste incertain.



« C’est vrai que le ton est monté, que ça a crié. Jamais des menaces de mort n’ont été prononcées »

Présent à la réunion, Christian Cataldo a livré ses vérités au micro de RMC , le président des Dodger’s a notamment assuré qu’aucune menace n’avait été prononcé : « J’en ai connu des réunions chaotiques. C’est vrai que le ton est monté, que ça a crié. Jamais des menaces de mort n’ont été prononcées. Jamais ! Tout est parti de là. C’est faux. »

« Voilà comment la situation s’est envenimée »

Christian Cataldo est ensuite revenu sur le déroulé de cette rencontre tendue : « Pablo (Longoria) a parlé 2-3 minutes. Après c’est parti parce qu’il y avait des parents d’enfants qui sont au centre de formation… La discussion est partie de là. Il y a eu un reproche sur la façon dont sont traités les enfants au centre de formation, notamment les féminines. Voilà comment la situation s’est envenimée. Quand ce parent a exposé tous les cas durant la saison écoulée, ce n’était pas Pablo Longoria qui était visé mais Iriondo (le DG de l’OM). Lui il est resté bouche ouverte et il ne répondait pas. Il n’y avait pas de réponse. Il y a eu le cas des filles qui se sont changées en dehors du vestiaire, le cas où on leur a dit "si vous n’avez pas d’argent, vous ne mangez pas, on n’a pas de budget pour vous donner à manger", le cas où elles n’avaient pas l’équipement de l’OM… Plein de choses comme ça se sont accumulées tout au long de la saison. Ce parent avait demandé une réunion avec Iriondo. On lui a dit : oui, non, on prend rendez-vous, ils ne sont pas venus… Il en avait gros sur la patate. Il n’y a pas eu de réponse en fait ! »

« Comme il n’avait pas de réponse, il s’est énervé, il a haussé la voix »