Parti du PSG, Neymar prépare déjà un autre transfert ?

Transféré du PSG en direction du club saoudien d'Al-Hilal durant le mercato estival, Neymar est donc parti découvrir un nouveau challenge. Et pourtant, cette expérience pourrait rapidement couper court si l'on en croit les dernières révélations de la presse brésilienne, puisque Neymar préparerait déjà un retour au pays.

Après six saisons qui ont forcément laissé un bon nombre de supporters du PSG sur leur faim, Neymar a finalement quitté le Parc des Princes cet été. Malgré un contrat initial qui courait jusqu'en 2027, l'attaquant brésilien de 31 ans a été poussé vers la sortie par Luis Campos, qui avait d'ailleurs déjà tenté de se débarrasser de lui un an auparavant. Un accord a finalement été trouvé avec l'écurie saoudienne d'Al-Hilal, pour 90M€, faisant au passage de Neymar la plus grosse vente de toute l'histoire du PSG.

Neymar a un plan pour son avenir

Mais à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir à long terme de Neymar ? Sur son compte Twitter , le journaliste brésilien Ademir Quintino, très bien rencardé sur l'actualité du club brésilien de Santos, a fait d'étranges révélations au sujet de l'ancienne star du PSG : « Lors de conversations avec des amis de Neymar Pai et de Neymar Jr, j’ai reçu l’information qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir à Santos un an avant la Coupe du Monde, comme Robinho l’avait fait en 2010 », explique-t-il, tout d'abord.

« Neymar a dit qu'il voulait revenir à Santos »