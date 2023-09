Galtier recale l'OM, les raisons sont dévoilées

Thibault Morlain

Alors que l'OM penserait à Christophe Galtier pour remplacer Marcelino, le club phocéen avait déjà tenté sa chance pour le technicien français avant même de nommer l'Espagnol. En effet, Galtier était l'une des pistes pour succéder à Igor Tudor, mais le natif de Marseille a dit non cet été. Des précisions ont été apportées sur les raisons de ce refus.

Igor Tudor ne sera donc resté qu'une saison sur le banc de l'OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria a fait venir Marcelino, mais durant l'été, d'autres noms ont circulé pour prendre les commandes du club phocéen. La piste Christophe Galtier avait notamment été évoquée, lui qui était alors en instance de départ au PSG. Toutefois, ça n'est finalement pas allé plus loin entre l'OM et Galtier.

Son départ du PSG n'était pas encore réglé

Comme l'explique RMC , c'est Christophe Galtier qui aurait demandé à ses représentants de ne pas donner suite aux approches de l'OM cet été. Mais pour quelles raisons ? Tout d'abord, le techicien français n'avait pas encore réglé à 100% son départ du PSG. En effet, il manquait l'accord financier entre le club de la capitale et Galtier.

Du repos nécessaire pour Galtier

Mais ce n'est pas tout. Dans l'entourage de Christophe Galtier, on lui conseillait également de prendre un peu de temps pour souffler. Que ce soit physiquement ou mentalement, l'année au PSG a été très chargée et compliquée pour l'entraîneur de 57 ans. De plus, Galtier a également dû gérer l'affaire de racisme dont il est accusé. Tout cela a donc fait que Christophe Galtier a repoussé l'OM cet été...