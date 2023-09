Transferts : Il quitte l’OM… et jubile !

Thomas Bourseau

L’aventure marseillaise de Sead Kolasinac n’aura pas duré aussi longtemps que ses cinq années passées à Arsenal. Néanmoins, son passage à l’OM lui aura permis d’évoluer sous Igor Tudor, un football qu’il apprécie et qu’il retrouve à l’Atalanta sous un autre coach, grâce notamment aux conseils de Ruslan Malinovskyi.

Sead Kolasinac n’aura effectué qu’une saison et demie à Marseille. Arrivé libre de tout contrat à l’hiver 2022 d’Arsenal où il n’était plus désiré, Sead Kolasinac aura été l’un des hommes de confiance d’Igor Tudor la saison passée. Mais en même temps que le technicien croate, le défenseur bosnien a plié bagage à la dernière intersaison.

«A Marseille, il y avait Tudor, qui joue de la même manière, et le type de football pratiqué ici me convient»

Au revoir l’OM et direction Bergame. Sead Kolasinac a quitté l’OM et le football prôné par Igor Tudor pour trouver une philosophie similaire chez l’entraîneur de l’Atalanta en la personne de Gian Piero Gasperini comme souligné par le défenseur en conférence de presse ce lundi. « Il a été facile de m'intégrer dans cette nouvelle réalité. A Marseille, il y avait Tudor, qui joue de la même manière, et le type de football pratiqué ici me convient. Gasperini est incroyable, je me sens très à l'aise sur le terrain et je suis heureux d'être entraîné par lui ».

«Malinovskyi m'a également beaucoup parlé de cette équipe»

Ayant pu côtoyer Ruslan Malinovskyi à l’OM, Sead Kolasinac a pu aller à la pêche aux informations auprès de l’Ukrainien qui est passé par l’Atalanta avant d’aller à l’OM. « Malinovskyi m'a également beaucoup parlé de cette équipe ». a confié Kolasinac dans des propos rapportés pa r Sky Sport.

«Je suis très heureux d'être arrivé ici, je suis avec ma famille»