PSG - OM : Polémique homophobe, le gouvernement Macron passe à l’action

Thomas Bourseau

Dimanche soir, le PSG recevait l’OM dans le cadre du premier Classique de la saison. Les locaux ont corrigé les visiteurs en leur passant quatre buts sans en encaisser. De quoi déchaîner certains supporters parisiens qui ont proféré des insultes homophobes aux Marseillais. Le gouvernement du président de la République est passé à l’action. Explications.

Comme un air de déjà vu. A l’occasion de la réception de l’OM au Parc des princes dimanche soir, le PSG s’est amusé avec les Marseillais en leur infligeant une sévère correction (4-0). Résultat, alors que les Parisiens dominaient le club phocéen à domicile, certains supporters du virage Boulogne n’ont pas hésité à insulter leurs adversaires du soir. « Les Marseillais sont des pu***, des fils de pu***, des enc**** ».

Luis Enrique : «Je suis désolé, mais moi je ne comprends pas si les chants sont gentils ou méchants»

A cela, Luis Enrique n’a pas eu d’autre réaction qu’une incompréhension due à la barrière de la langue lors de son passage en conférence de presse . « Je suis désolé, mais moi je ne comprends pas si les chants sont gentils ou méchants ». Pas suffisant de la part de l’entraîneur du PSG pour calmer l’indignation générale et notamment du côté du gouvernement.

«J'invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice»

Sur son compte X , anciennement Twitter , Amélie Oudéa-Castera est montée au créneau. En sa qualité de ministre des sports du gouvernement du président Emmanuel Macron, Oudéa-Castera a vidé son sac. « Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades ».





La ministre des sports ne s’est pas arrêtée à cela en incitant le PSG à déposer plainte. « Je me suis assurée dès hier soir qu'une réponse ferme soit apportée. La commission de discipline de la LFP est désormais saisie. J'invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu'ils soient sortis des stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé et fait adopter dans la loi du 19 mai dernier avec Eric Dupond-Moretti, une fois la justice saisie, les interdictions de stade pour des faits d’une telle gravité vont devenir systématiques. Notre message est clair : fermeté absolue contre l’inadmissible. Et le combat commun de toutes les parties prenantes va s’intensifier ».

Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont… https://t.co/31fLOvlz4C — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 25, 2023

«Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice !»