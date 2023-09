Crise à l’OM : Riolo lance un avertissement !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a été très marqué et touché par les menaces proférées par les supporters à son encontre et visant sa direction à l’OM. Le président du club phocéen a assuré ne pas avoir l’intention de répondre aux demandes des associations en se retirant. Il compte bien poursuivre sa mission, mais Longoria se doit de renouer un dialogue positif avec les supporters selon Daniel Riolo, afin de ne pas risquer de faire « couler le club » cette saison.

En l’espace d’une semaine, le navire de l’OM a sérieusement tangué. En effet, lundi dernier, les sept associations de supporters ont vidé leur sac en réclamant la démission de la direction actuelle. Ce que Pablo Longoria s’est refusé de faire, bien que touché par les menaces, le président de l’OM a annoncé qu’il allait rester en poste vendredi.

Longoria en pleine tempête à l’OM, Riolo lui demande d’apaiser la situation avec les supporters

Néanmoins, n’acceptant aucunement la pression mise par les supporters sur les dirigeants de l’OM, Marcelino a pris la décision de quitter le club mercredi dernier accompagné de son staff technique. Jacques Abardonado assure l’intérim depuis et s’est retrouvé impuissant face au bloc équipe du PSG dimanche soir au Parc des princes dans le cadre du Classique (4-0). Pour Daniel Riolo, l’équipe de l’OM n’est « pas organisée ».

Samuel Gigot : "Quand vous jouez un #PSGOM avec aussi peu d'envie, c'est pas possible. Je pense qu'il faut un peu plus leur rentrer dedans, on les a trop respectés. Je pense qu'on manquait un peu de couilles ce soir, mais tous..."#TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/YlbXF7CRap — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 24, 2023

«Si l’opposition perdure, le club va couler pour cette année»