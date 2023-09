En pleine crise à l’OM, Longoria reçoit un soutien inattendu

Axel Cornic

La position de Pablo Longoria s’est grandement fragilisée ces derniers jours, notamment après un vif échange avec les représentants des groupes de supporter. Le président de l’Olympique de Marseille a déclaré ne pas vouloir quitter son poste, mais l’avenir reste flou, sachant d’ailleurs qu’il devra trouver un nouvel entraîneur pour remplacer l’éphémère Marcelino.

C’est une semaine chaotique qui s’est terminée à l’OM, avec en prime une large défaite dans le Classico face au PSG (4-0). Les désaccords entre la direction et une certaine frange des supporters marseillais sont profonds et si Pablo Longoria ne semble pas vouloir quitter le navire pour le moment, la crise ne semble pas du s’être calmée pour le moment.

« Jamais des menaces de mort n’ont été prononcées »

Plusieurs indiscrétions fuitent depuis quelques jours concernant cette réunion du 18 septembre dernier, qui semble avoir été l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. C’est le cas avec Christian Cataldo, qui a démenti au micro de RMC Sport avoir entendu des menaces proférées à l’encontre de la direction de l’OM. « J’en ai connu des réunions chaotiques. C’est vrai que le ton est monté, que ça a crié. Jamais des menaces de mort n’ont été prononcées. Jamais ! Tout est parti de là. C’est faux » a déclaré le président des Dodger’s.

« Pablo, on t’aime ! »