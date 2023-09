Après le PSG, un cadre de l’OM se fait charger en direct

Hugo Chirossel

Dimanche, l’OM a conclu sa semaine de crise par une large défaite au Parc des Princes lors du Classique face au PSG (4-0). Au-delà du résultat, c’est le visage affiché par les joueurs marseillais et leur manque de caractère qui a été criant lors de cette rencontre. Pour Jérôme Rothen, le symbole de cette défaite se nomme Valentin Rongier, le capitaine de l’OM.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

«Le constat est terrible pour lui»

« Rongier, moi, j’étais très sceptique à son arrivée à Marseille. J’ai peut-être été dur des fois avec lui, il a eu du mal à son arrivée et après, il s’est mis à jouer régulièrement dans cette équipe. De là à en devenir capitaine. À ma grande surprise. Pourquoi ? Pour moi et tous les connaisseurs du football, je pars du principe que le milieu de terrain est la base d’une équipe. Et quand tu es au milieu de terrain d’une équipe comme Marseille, qui doit jouer le haut du tableau, la Coupe d’Europe, tu dois avoir un milieu très fourni avec beaucoup de personnalité, du caractère et du talent dans les pieds. Pas forcément que de la qualité pour courir. À l’arrivée, le constat est terrible pour lui », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Ça a été le premier à être mauvais face au PSG»