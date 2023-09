Crise à l’OM, la solution déjà trouvée ?

Thomas Bourseau

A l’OM, les temps sont durs. Avec la démission de Marcelino engendrée par les menaces des supporters marseillais, Jacques Abardonado a pour but d’assurer l’intérim le temps que le président Pablo Longoria déniche un nouvel entraîneur. Sa mission vire au vinaigre et notamment en raison de sa tactique face au PSG (4-0), au point où ça commencerait à gronder dans le vestiaire. Christophe Galtier discuterait avec l’OM.

Rien en va plus à l’OM. Depuis la réunion entre les associations de supporters la semaine dernière et les dirigeants du club phocéen, Marcelino a pris la décision de se retirer en raison des menaces envers le direction de l’Olympique de Marseille et le climat délicat dans lequeil il avouait par le biais d’un communiqué ne pas pouvoir mener le projet à bien.

Abardonado pointé du doigt par le vestiaire

Résultat, Jacques Abardonado assure depuis l’intérim en attendant que Pablo Longoria trouve un nouvel entraîneur sur le marché. Selon L’Equipe , une certaine défiance serait à noter au niveau du vestiaire de l’OM envers le coach intérimaire. La cause ? Son 5-3-2 au Parc des princes dimanche lors de la défaite face au PSG (4-0) alors qu’il avait prôné en conférence de presse des intentions offensives.

@JacquesCardoze qui se fou ouvertement de la situation de l’OM dans TPMP !#TeamOM #Cardoze pic.twitter.com/zhAWFnsCs7 — Pablito Longoria (@PablitoLongori) September 25, 2023

Longoria s’active pour l’entraîneur et discute avec Galtier