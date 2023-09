L'OM justifie son humiliation face au PSG

Axel Cornic

Pour son premier Classico en tant qu’en traineur de l’Olympique de Marseille, Jacques Abardonado a vécu une soirée très compliquée. Ses joueurs ont été surclassés sur la pelouse du Parc des Princes et n’ont jamais semblé pouvoir véritablement inquiéter le grand rival du Paris Saint-Germain (4-0), qui avec cette victoire repasse devant l’OM au classement et se positionne à la troisième place de la Ligue 1.

Rien ne va à l’OM. Si le match nul intense en Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam (3-3) avait laissé entrevoir quelques bonnes choses, l’équipe a totalement coulé ce dimanche, pour le choc de la 6e journée de Ligue 1. Face au PSG les Marseillais ont paru impuissants et cette défaite ne fait aggraver la crise qui fait rage depuis désormais une semaine.

«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM https://t.co/VaLsaEeH6a pic.twitter.com/DNhXn3j5oj — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« On est rentrés vendredi matin à 5h d’Amsterdam, donc on a eu une journée et demie de repos »

Lors de la conférence de presse d’après-match, Jacques Abardonado a tenté de trouver des explications à cette déroute face au PSG. « Il y a quelques paramètres à prendre en compte. On est rentrés vendredi matin à 5h d’Amsterdam, donc on a eu une journée et demie de repos. Ce n’est pas une excuse hein, c’est juste un constat » a expliqué le coach de l’OM, d’après La Provence .

« Avoir deux jours de repos supplémentaire, ça nous aurait fait beaucoup de bien »