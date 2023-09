Il déballe tout sur le nouvel entraîneur de l’OM

Hugo Chirossel

À peine nommé entraîneur intérimaire pour compenser le départ de Marcelino, Jacques Abardonado a rapidement mis de côté le système de son prédécesseur pour installer un 4-3-3. Un système qu’il utilise depuis ses années en tant que formateur au centre de formation de l’OM, comme l’a confié son ancien patron Thomas Fernandez.

Alors que le jeu de l’OM était poussif depuis le début de saison, Jacques Abardonado a très vite décidé de mettre ses idées en place après le départ de Marcelino. Jeudi contre l’Ajax Amsterdam, l’ancien défenseur marseillais a délaissé le 4-4-2 du technicien espagnol pour installer son 4-3-3.

«Il incarnait l'état d'esprit, la mentalité du club, des valeurs de guerrier»

Un système dont il a appris tous les rouages lors de ses années au centre de formation de l’OM : « Pancho a fini sa carrière de joueur en 2013 à l'OM, pour encadrer la réserve et la maintenir en CFA 2. Il a entamé sa reconversion en 2014-2015, adjoint de la réserve. On lui a mis le pied à l'étrier, il incarnait l'état d'esprit, la mentalité du club, des valeurs de guerrier. Mais on décelait une vraie envie d'entraîner, et il a appris aux côtés d'Éric Rech. On jouait en 4-3-3, avec des gros principes forts de possession et de harcèlement à la perte du ballon », a déclaré Thomas Fernandez, patron du centre de formation à l’époque, dans des propos relayés par L’Équipe .

