L’OM annonce un coup dur avant le PSG

Hugo Chirossel

Après s’être déplacé à l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa, l’OM enchaîne ce dimanche avec un nouveau match à l’extérieur sur la pelouse du PSG. Une rencontre pour laquelle les Olympiens ne pourront pas compter sur un groupe au complet. Après Ismaïla Sarr, c’est Geoffrey Kondogbia qui a dû déclarer forfait.

« Ismaïla Sarr, on ne le récupère pas encore. Il est encore en phase de récupération, il travaille avec nos préparateurs physiques. Pape (Gueye) on sait très bien qu’il est suspendu encore pour un bon moment. Sinon, on a tout le monde sur le pont . » Présent en conférence de presse avant la rencontre face au PSG ce dimanche, Jacques Abardonado avait annoncé que seuls Ismaïla Sarr et Pape Gueye devraient être absents du côté de l'OM.

Kondogbia pas dans le groupe de l’OM

Mais on a appris par la suite que Geoffrey Kondogbia n’avait pas participé à la séance d’entraînement de samedi et était resté aux soins. La présence de l’international centrafricain était incertaine et la mauvaise nouvelle s’est confirmée ce dimanche : Geoffrey Kondogbia ne figure pas dans le groupe de l’OM pour affronter le PSG.

📝 Voici 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 olympien pour le déplacement à Paris ! ✈️#PSGOM pic.twitter.com/CQrQubdStQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

Ounahi devrait remplacer Kondogbia