OM : Une mauvaise nouvelle se confirme avant le PSG

Hugo Chirossel

Après un déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam jeudi dernier en Ligue Europa, l’OM se rend ce dimanche à Paris pour le Classique face au PSG. Une rencontre pour laquelle les Olympiens ne pourront pas compter sur Ismaïla Sarr, toujours blessé. Mais un autre joueur marseillais pourrait lui aussi manquer cette rencontre.

« Ismaïla Sarr, on ne le récupère pas encore. Il est encore en phase de récupération, il travaille avec nos préparateurs physiques. Pape (Gueye) on sait très bien qu’il est suspendu encore pour un bon moment. Sinon, on a tout le monde sur le pont . » Présent en conférence de presse samedi, Jacques Abardonado, entraîneur intérimaire de l’OM, avait fait le point sur son effectif avant d’affronter le PSG.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Kondogbia ne s’est pas entraîné samedi

À part Ismaïla Sarr, blessé avec le Sénégal lors de la trêve internationale, et Pape Gueye, toujours suspendu, l’OM devrait donc pouvoir compter sur un groupe au complet avant le Classique face au PSG. Mais samedi soir, un autre joueur inquiétait les Olympiens : Geoffrey Kondogbia, qui est resté aux soins lors de la dernière séance d’entraînement samedi.

Vers un forfait de Kondogbia