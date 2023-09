Zinedine Zidane deviendra-t-il un jour l’entraîneur de l’OM ?

La rédaction

Alors que l’OM vient de nommer Gennaro Gattuso comme nouvel entraîneur, ce jeudi, le nom d’un autre technicien a enflammé la Canebière : Zinedine Zidane. Natif de la cité phocéenne, Zizou est actuellement libre de tout contrat et certaines rumeurs annoncent qu’il pourrait être l’entraîneur de l’OM à l’avenir. Croyez-vous cela possible ?

Passé par Cannes, Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid comme joueur, mais aussi par le banc de la Casa Blanca en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM. Natif de la cité phocéenne, Zizou en fait pourtant rêver plus d’un an sur la Canebière. Les fans salivent déjà à l’idée de voir un jour le champion du monde 1998 sur le banc du Vélodrome. Zidane entraînera-t-il alors un jour l’OM ? Alors que la question s’est posée à de nombreuses reprises, aux dernières nouvelles, cela semblerait plus proche que jamais…

Zidane - OM : L’Arabie Saoudite a promis du très lourd https://t.co/mFJqmd8Zg5 pic.twitter.com/KaQWdOjgcF — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Une arrivée à l’OM, mais à certaines conditions ?

Ce jeudi, le nom de Zinedine Zidane a enflammé la rubrique mercato. En effet, dans un premier temps, Mundo Deportivo a assuré que l’OM avait dernièrement contacté Zizou pour savoir s’il était intéressé par le poste d’entraîneur, mais il aurait refusé. Toutefois, selon le média ibérique, l’ancien du Real Madrid serait prêt à rejoindre Marseille à condition qu’un nouvel investisseur débarque.



Quelques heures plus tard, c’est France Bleu qui a remis une pièce dans la machine. En effet, il a été révélé que Zinedine Zidane aurait donné son accord à l’Arabie Saoudite pour venir entraîner l’OM en cas de rachat. Un énorme projet se mettrait d’ailleurs en place en coulisses avec notamment une enveloppe mercato à hauteur de 300M€.

Un choix risqué pour Zidane ?

Zinedine Zidane n’a visiblement jamais semblé aussi proche de rejoindre l’OM. Cela est toutefois soumis au rachat du club phocéen aujourd’hui détenu par Frank McCourt. Mais Zizou a-t-il intérêt à prendre un risque à venir entraîner à Marseille ? L’enfant de la Castellane est une véritable idole sur la Canebière et compte tenu du contexte volcanique à Marseille, cela pourrait au final abimer son image.



Alors, Zidane deviendra-t-il un jour l’entraîneur de l’OM ?