OM : En pleine tempête, McCourt se fait interpeller à Marseille

L'OM a vécu des derniers jours agités. Entre une certaine frange des supporters et la direction marseillaise, le divorce semble acté. Des tensions, qui ont bousculé Pablo Longoria. Malgré les menaces, le président de l'OM a pris la décision de rester à son poste, tout en déplorant le manque de soutien de certains politiques. Maire de Marseille, Benoit Payan a tenu à lui répondre.

Menacé par certains supporters, Pablo Longoria a pris la décision de rester à son poste de président de l'OM. Mais en privé, l'Espagnol n'aurait pas caché sa déception devant le manque de soutien des autorités, que ce soit du gouvernement d'Emmanuel Macron ou encore de la Mairie de Marseille. Mis en cause par Longoria, Benoit Payan a réagi ce jeudi. Le Maire de Marseille souhaite que les deux parties discutent pour que l'OM puisse retrouver une certaine sérénité.

« Aujourd’hui j’ai besoin de démêler le faux du vrai »

« Je l’ai appelé dès le matin même. Mon rôle est d’appeler au calme, pas de diviser. L’OM est une institution. Et lorsqu’il y a des débordements d’un côté comme de l’autre, lorsqu’il y a des fautes d’un côté comme de l’autre, je m’exprime. Aujourd’hui j’ai besoin de démêler le faux du vrai » a confié Payan, qui en a profité pour envoyer un message à Frank McCourt. Selon lui, le propriétaire de l'OM doit absolument prendre la parole afin d'apaiser la situation.

« Il va falloir que l’actionnaire principal prenne ses responsabilités »