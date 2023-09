La révélation de Gattuso sur ses contacts avec l'OM

Axel Cornic

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille suite au départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a été officiellement présenté à la presse ce jeudi. L’occasion pour l’Italien de 45 ans, qui n’avait plus de club depuis janvier 2023, d’évoquer les raisons de sa venue à l’OM... qu’il aurait vraisemblablement pu rejoindre beaucoup plus tôt !

La crise ne semble toujours pas s’être calmée, mais Pablo Longoria souhaite aller de l’avant et cela commence par la nomination d’un nouvel entraineur, puisque le précédent a posé ses démissions. C’est finalement Gennaro Gattuso qui a été choisi et il sera donc sur le banc de l’OM dès ce samedi, avec le choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco.

La bombe est lâchée, Zidane est prêt à débarquer à l'OM https://t.co/b8frLcbL1r pic.twitter.com/LI9xU2ijnf — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Gattuso est enfin à l’OM

« Ce choix a été simple » a confié Gattuso, lors de la conférence de presse organisée ce jeudi pour le présenter officiellement comme le nouvel entraineur de l’OM. « On a eu des discussions pendant 5 heures avec le président. Ça s’est fait en 2 appels. C’était quelque chose qui s’est fait tout suite. Un choix sûr. J’avais des convictions sur ce club, c’est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions ».

« On a beaucoup parlé avec le président cet été déjà, mais ensuite d’autres décisions ont été prises »