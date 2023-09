Gattuso à l’OM, Riolo annonce la couleur

Thomas Bourseau

En pleine crise que ce soit avec les supporters ou au niveau de son organigramme, l’OM a depuis mercredi un nouvel entraîneur. Gennaro Gattuso a débarqué à Marseille avec son pedigree de joueur et son caractère volcanique qui pourrait bien coller à l’identité de l’Olympique de Marseille. Pour Daniel Riolo, le champion du monde 2006 serait susceptible d’être une belle surprise.

Gennaro Gattuso débarque à l’OM en tant que pompier de service. Car en effet, le climat n’est pas du tout apaisé à Marseille. D’une part en raison de la demande de démission de l’intégralité du directoire de l’Olympique de Marseille de la part des associations de supporters le 18 septembre dernier au cours d’une réunion entre les deux parties. Mais également en raison de la forme sportive poussive dans laquelle se trouve l’OM.

Gennaro Gattuso pour éteindre l’incendie entre les supporters et l’OM ?

L’OM n’est plus invaincu depuis la lourde défaite concédée par les Marseillais sur la pelouse du PSG dimanche dernier pour le premier Classique de la saison (4-0). Une déroute collective qui aurait contraint le président Pablo Longoria à passer la seconde pour la nomination de son nouvel entraîneur comme L’Equipe l’a dévoilé dans ses colonnes du jour ce jeudi. Gennaro Gattuso a été l’heureux élu après l’échec de Pablo Longoria avec Christophe Galtier selon le quotidien sportif.

«Gattuso a bossé avec les plus grands, je pense qu’il a dû en tirer un minimum»