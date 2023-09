Gattuso arrive à l'OM, ces joueurs sont déjà menacés

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. L'Italien remplace Jacques Abardonado, qui assurait l'intérim depuis la démission de Marcelino. Et comme à chaque changement d'entraîneur, certains joueurs risquent de se retrouver moins impliqués. Sur le plan tactique, Gattuso est différent de Marcelino, ce qui devrait coûter cher à quelques joueurs.

Une semaine après la démission de Marcelino, l'OM a déjà trouvé son nouvel entraîneur. C'est en effet Gennaro Gattuso qui a été choisi par Pablo Longoria pour mettre fin à l'intérim de Jacques Abardonado. Selon les premiers échos dans la presse, l'Italien pourrait installer un 4-3-3, voire un 4-5-1, qui tranche clairement avec le 4-4-2 à plat de Marcelino.

Correa et Ndiaye moins en vue avec Gattuso ?

Et dans le secteur offensif, cela pourrait bien faire des dégâts. En effet, Joaquin Correa et Iliman Ndiaye, qui n'ont pas un profil idéal pour jouer dans un couloir, ne semble pas non plus être les mieux placés pour évoluer dans un système qui privilégie les transitions rapides. A l'inverse d'Ismaïla Sarr par exemple.

Une seule place pour Aubameyang et Vitinha ?

Autre poste qui pose question, celui d'avant-centre. En effet, alors que le 4-4-2 de Marcelino permettait d'aligner Pierre-Emerick Aubamyang et Vitinha, cela semble moins possible avec Gennaro Gattuso. A moins que le technicien italien ne privilégie la vitesse du Gabonais pour l'aligner sur un côté et ainsi laisser le Portugais en pointe. Cela repousserait encore plus loin Joaquin Correa et Iliman Ndiaye, alors que ce dernier avait débuté la saison dans un rôle de second attaquant, le plus souvent derrière Aubameyang.