Galtier : Les dessous de l’échec de l’OM dévoilés ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier aurait pu réaliser une chose peu commune : entraîner le rival du PSG juste après avoir quitté le club parisien. En effet, Pablo Longoria l’aurait approché pour entraîner l’OM, mais le président se serait fait recaler en raison d’un autre projet sportif que Christophe Galtier aurait en tête actuellement.

Les temps sont durs à l’OM. A cause du climat délétère entre le directoire présidé par Pablo Longoria et les diverses associations de supporters du club phocéen depuis la réunion animée du 18 septembre dernier, Marcelino a pris la décision de claquer la porte en milieu de semaine dernière.

Gennaro Gattuso débarque… après l’échec Christophe Galtier !

Jacques Abardonado a été contraint de répondre à l’appel de l’OM au pied levé afin d’assurer l’intérim le temps que le président Pablo Longoria puisse trouver un successeur à Marcelino. Et avat que Gennaro Gattuso soit nommé coach de l’Olympique de Marseille mercredi soir, le club phocéen a été tenu en échec… pour Christophe Galtier !

Galtier a dit non à l’OM, voilà pourquoi