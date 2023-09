Coup de tonnerre pour Longoria, l’OM fait une annonce en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une semaine bouillante, Pablo Longoria, qui a longtemps mis en doute son avenir à l'OM, a repris du service. Le président olympien s'était effectivement mis en retrait de ses fonctions, mais a décidé de rester et il était donc présent au Parc des Princes pour assister à la déroute contre le PSG (0-4). Il a également pris le temps de nommer un nouvel entraîneur. Mais cela ne signifie pas pour autant que Pablo Longoria va rester en poste.

Comme à sa habitude, Marseille s'est embrasée la semaine dernière après une réunion entre supporters et dirigeants qui a tourné au règlement de compte. Marcelino a posé sa démission tandis que Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont mis en retrait de leurs fonctions. Et alors que le directeur du football n'est toujours revenu, le président quant à lui a repris son poste, et a même annoncé durant une courte conférence de presse qu'il restait en poste. Présent à Paris, Pablo Longoria a ainsi pu assister à la déroute de l'OM face au PSG (0-4), mais il a également pris le temps de nommer un nouvel entraîneur à savoir Gennaro Gattuso.

«Il ne faut pas être dupe»

Par conséquent, cela pourrait signifier que Pablo Longoria en pleinement de retour et de nouveau investi dans ses fonctions. Cependant, en interne, le constat n'est pas si clair. « Il a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe. Personne ne sait s’il sera encore là dans quelques semaines… », explique ainsi une source au sein de l'OM dans les colonnes de La Provence .

Des prochains jours décisifs pour Longoria ?

Autrement dit, l'avenir de Pablo Longoria à l'OM ne semble toujours pas assuré. Bien qu'il ait annoncé qu'il conservait son poste de président, le dirigeant espagnol est toujours très marqué par les récents évènements et ne semble pas dégager une énorme sérénité en interne. Les prochains jours pourraient donc s'avérer décisifs pour Pablo Longoria.